Добычей смертоносного русского «квартета» за минувшие сутки стали инфраструктура военного аэродрома ВСУ и пункты временной дислокации иностранных наёмников. О достижениях Вооружённых сил РФ на СВО сказано в сводке Минобороны на 3 августа.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, позициям зенитных ракетных комплексов, местам хранения и подготовки к запуску БПЛА дальнего действия, пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наёмников в 139 районах», — доложили в МО РФ.

Понесли ВСУ потери и на поле боя. Так, в зоне ответственности группировки войск «Север» украинские подразделения лишились до 185 военнослужащих, «Запад» — до 220 солдат, «Юг» — до 185, «Центр» — более 375, «Восток» — более 200, «Днепр» — до 85 бойцов. При этом за минувшие сутки российские средства противовоздушной обороны сбили 2 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 274 беспилотника ВСУ.