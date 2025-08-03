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3 августа, 09:03

Армия России ударила по точкам координации и связи ВСУ под Киевом

ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fortton

ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fortton

Российские войска нанесли удары по пунктам координации и связи украинских военных в Киевской области. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Киев и область — минимум два зафиксированных ночных удара по точкам координации и связи», — сказал он.

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Ранее на Харьковском направлении российский боец поймал украинский FPV-дрон с боеприпасом голыми руками. Раздражённый гудением, он разбил его о дерево. Боец рассказал товарищам, что понимал опасность, но действовал, чтобы защитить сослуживцев, даже рискуя собой.

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Наталья Афонина
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