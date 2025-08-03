Армия России ударила по точкам координации и связи ВСУ под Киевом
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Российские войска нанесли удары по пунктам координации и связи украинских военных в Киевской области. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«Киев и область — минимум два зафиксированных ночных удара по точкам координации и связи», — сказал он.
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