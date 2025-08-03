Новости СВО. ВС РФ освободили Александро-Калиново, ВСУ в панике бегут из нового котла, «Герани» стирают ТЦК в Дружковке, на Украине охота на уклонисток, 3 августа Российские войска укрепляются в Александро-Калиново, сжимая кольцо вокруг группировки ВСУ. На Запорожье — упорные бои за Степногорск. В Дружковке уничтожен военкомат, НАТО будет передавать оружие Украине партиями по 500 миллионов долларов — дайджест Life.ru. 2 августа, 21:07 Армия России уничтожает позиции ВСУ в Донецкой Народной Республике. Обложка © РИА «Новости» / Евгений Биятов

Освобождение Александро-Калинова: российские войска водрузили флаг над ключевым населённым пунктом в ДНР

Военнослужащие 10-го гвардейского танкового полка Южной группировки войск водрузили российский флаг над селом Александро-Калиново в Донецкой Народной Республике. Об освобождении населённого пункта заявили в Минобороны РФ.

Российские бойцы застали ВСУ врасплох, войдя в Александро-Калиново с севера. Большая часть оборонявших село — иностранные наёмники.

— Украинцев практически никто не видел из наших бойцов, при стрелковых боях звучала непонятная речь, — такой информацией поделился и.о. замкомандира штурмового отряда 10-го гвардейского танкового полка Южной группировки войск с позывным Ротер.





Карта СВО на 3 августа 2025 года. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩 Карта СВО

Примечательно, что на пути от Александро-Калинова к Катериновке находится «горловина» котла, в который уже угодила крупная группировка ВСУ.

— Вырваться из него на север в Константиновку противнику мешает Клебан-Быкское водохранилище. Вероятно, уничтожение этой группировки — лишь вопрос времени, — пишет военкор Александр Коц.

Штурм Степногорска: ВДВ закрепились в микрорайоне, ВСУ оказывают ожесточённое сопротивление

На Запорожском направлении подразделения группировки войск «Днепр» продолжают штурмовать Степногорск. На левом фланге бойцы ВДВ закрепились в 1-м микрорайоне и штурмуют линию укреплений ВСУ.

— ВС РФ сталкиваются с ожесточённым сопротивлением неприятеля, так как противник начиная с лета 2024-го и заканчивая весной 2025-го года занимался фортификационным оборудованием своих позиций, — сообщает Telegram-канал Украина.ру.

Продолжают продвижение в глубину обороны противника и бойцы Восточной группировки ВС РФ. Горно-штурмовая бригада ВСУ, а также бригады нацгвардии и теробороны считают убитых и раненых в районах населённых пунктов Ольговское, Темировка, Полтавка.

💥 Артиллеристы группировки войск «Центр» уничтожили опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении. Видео © Telegram / Минобороны России

Разгром ТЦК в Дружковке: «Герани» сравняли военкомат с землёй, готовя окружение Краматорска

За последние сутки оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение местам хранения беспилотных летательных аппаратов, пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наёмников более чем в 130 районах.

Отдельного внимания заслуживает прилёт «Гераней» по Дружковке, которая находится на оккупированной территории ДНР. Удар пришёлся по ТЦК (аналог военкомата). Здание разнесено в щепки.

Судя по тому как системно пошла работа «Геранями» по Дружковке, можно сделать вывод, что немедленного наступления на Краматорск и Славянск после взятия Часова Яра не будет, пишет Тelegram-канал «Военная хроника». Удары по Дружковке выполняют функцию не только физического уничтожения складов и командных пунктов, но и подготовки будущего оперативного окружения.

Бунты против ТЦК: массовые протесты в Виннице, силовики применили газ и дубинки

Сотрудникам украинских центров территориального комплектования (ТЦК) достаётся не только от российских военных. Против них ополчилось и местное население. В Виннице произошёл самый массовый бунт. Военкомы привезли на стадион «Локомотив» около 100 насильно мобилизованных мужчин. Люди попытались прорваться на территорию и вызволить своих родственников. Силовики применили слезоточивый газ и дубинки, подавление бунта закончилось только днём 2 августа. Захваченных мужчин увезли в неизвестном направлении.

— Для украинского общества тема ТЦК на данный момент одна из самых болезненных точек, а сами «людоловы» — предмет ненависти даже весьма лояльных к киевскому режиму граждан, которых в симпатиях к России уличить сложно. Так что любые удары по ТЦК — будь то атаки на работников данной структуры или вообще поражение военкоматов — дают большой морально-психологический эффект и действуют на население т.н. Украины больше, чем иные медийные инициативы, — пишет по этому поводу «Рыбарь».

Охота на женщин: Киев вводит розыск за уклонение от воинского учёта

Впрочем, киевскую хунту народные протесты не волнуют. На Украине женщин могут объявить в розыск за неявку в ТЦК, об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Согласно новому закону, данные о полученных ими дипломах учебные заведения будут немедленно передавать людоловам. После этого у женщин будет 60 дней, чтобы добровольно пройти военно-врачебную комиссию и встать на воинский учёт. Если они этого не сделают — их данные передадут в розыск.

Новая схема НАТО: Рютте запускает программу военной помощи Украине на $500 млн

Пока киевский режим судорожно пытается придумать, где взять новое «пушечное мясо», НАТО и США обсуждают новую финансовую схему поддержки Незалежной. Украина будет получать оружие партиями по 500 миллионов долларов, сообщает Reuters.

«США и НАТО работают над новым подходом по снабжению Украины вооружением с использованием фондов стран НАТО, чтобы платить за покупку или транспортировку американского оружия», — отмечает агентство.

Руководить процессом будет генсек НАТО Марк Рютте. Предполагается, что такой подход поможет европейским странам быстрее приобретать оружие и военную технику у США, минуя бюрократические процедуры.

Авторы Игорь Патрин