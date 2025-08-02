Протестующие против мобилизации столкнулись с полицией у стадиона в Виннице

В Виннице на западе Украины протестующие против насильственной мобилизации столкнулись с полицией. Издание «Страна» сообщило об этом и опубликовало соответствующие видео.

Протесты против мобилизации в украинском городе Винница. Видео © «Политика Страны»

Сотрудники военкомата утром 1 августа доставили на стадион «Локомотив» около 100 мужчин для проведения мобилизационных процедур. Уже к вечеру там начали собираться женщины, подростки и родственники мобилизованных. По информации издания, им удалось сломать ворота стадиона. В ответ полиция применила слезоточивый газ и начала жёсткие задержания.