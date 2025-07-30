На Украине снова вспыхнули протесты из-за решения Зеленского
РБК-Украина: В пяти украинских городах идут протесты в поддержку НАБУ и САП
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В ряде украинских городов продолжаются протесты против ограничения полномочий антикоррупционных органов НАБУ и САП. Акции проходят в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре, Львове, а также в оккупированном Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Запорожье. Об этом сообщает агентство РБК-Украина.
«Накануне голосования за закон, который должен вернуть независимость и полномочия антикоррупционным органам, сотни людей снова вышли на акцию в центре Киева перед театром Франко», — уточнили в публикации. Также в поддержку НАБУ и САП вечером 30 июля выступили жители Харькова, Днепра, Одессы, Львова и Запорожья.
Напомним, ранее главарь киевского режима Владимир Зеленский подписал законопроект об ограничении полномочий НАБУ и САП. После этого в ряде украинских городов начались акции в поддержку антикоррупционных органов. Позднее бывший комик вынес на рассмотрение в Верховную Раду новый законопроект, призванный усилить независимость этих ведомств. Голосование по закону должно состояться 31 июля.