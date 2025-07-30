НАБУ могло прослушивать квартиру соратника Зеленского
УП: Сотрудники НАБУ могли прослушивать квартиру партнёра Зеленского Миндича
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans
Квартира предпринимателя и бизнес-партнёра главаря киевского режима Владимира Зеленского — Тимура Миндича — могла находиться под прослушиванием Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Как сообщает «Украинская правда», этим вопросом занимался начальник детективов ведомства Руслан Магамедрасулов.
Сейчас Магамедрасулов подозревается в государственной измене. По данным издания, он был одним из ключевых сотрудников, который занимался документированием Миндича и прослушивал квартиру, где бывал и сам Зеленский.
При этом сотрудники НАБУ И САП деморализованы нынешней ситуацией в стране, поскольку они подвергаются преследованиям со стороны Службы безопасности Украины (СБУ). Детективы признаются, что их беспокоит судьба не только структур, но также коллег, которые были задержаны. Часть из них подозревают в госизмене, торговле с Россией и коррупции.
Напомним, 22 июля Владимир Зеленский подписал законопроект, который значительно ограничивает независимость НАБУ и САП. На улицах Украины начали устраивать митинги. Акции протестов вынудили Зеленского внести на рассмотрение парламента новый законопроект, который должен «усилить полномочия» антикоррупционных органов. Окончательное голосование в Раде по закону назначено на 31 июля. При этом глава НАБУ заявил, что законопроект, ограничивающий деятельность ведомств, поддержали депутаты, которые как раз замешаны в коррупционных схемах.