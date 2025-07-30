НАБУ могло прослушивать квартиру соратника Зеленского

Сейчас Магамедрасулов подозревается в государственной измене. По данным издания, он был одним из ключевых сотрудников, который занимался документированием Миндича и прослушивал квартиру, где бывал и сам Зеленский.

При этом сотрудники НАБУ И САП деморализованы нынешней ситуацией в стране, поскольку они подвергаются преследованиям со стороны Службы безопасности Украины (СБУ). Детективы признаются, что их беспокоит судьба не только структур, но также коллег, которые были задержаны. Часть из них подозревают в госизмене, торговле с Россией и коррупции.