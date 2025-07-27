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Регион
27 июля, 17:27

Рыльце в пуху: На Украине объяснили, кто активно проталкивает закон против НАБУ и САП

Глава НАБУ: В Раде поддержали закон против НАБУ и САП нардепы-коррупционеры

Обложка © wikipedia.org

Обложка © wikipedia.org

В Верховной раде законопроект, ограничивающий деятельность Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), поддержали депутаты, которые как раз замешаны в коррупционных схемах. Об этом заявил глава бюро Семён Кривонос в беседе с изданием «Украинская правда».

«Огромная часть народных депутатов, которые голосовали за эти вещи, она вообще находится в условиях конфликта интересов. У нас их, ну, где-то около 40 народных депутатов, да, которым предъявлены обвинения. <…> Фигуранты различных [уголовных] производств или принадлежащие, <…> условно говоря, в том числе группам, имеющим там связи с теми или иными бизнес-структурами», — объяснил он.

По его словам, НАБУ создаёт большие сложности для тех народных избранников, в отношении которых возникают вопросы по причастности к коррупции. Поэтому, отметил Кривонос, вполне логично, что закон против НАБУ одобрили именно такие депутаты Рады. Он также выразил уверенность, что высшее руководство Украины стоит за гонениями на бюро, о чём свидетельствуют согласованные действия разных ведомств, а также согласованное голосование по принятию закона.

Украинский политолог раскрыл детали дел НАБУ против Зеленского
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Напомним, 22 июля Владимир Зеленский подписал законопроект, вызвавший волну протестов на Украине. Данный документ значительно ограничивает независимость Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Европа возмущена ударом по антикоррупционным органам Украины и готова урезать денежные транши Киеву. Окончательное голосование в Раде по закону назначено на 31 июля.

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Татьяна Миссуми
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