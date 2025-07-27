Рыльце в пуху: На Украине объяснили, кто активно проталкивает закон против НАБУ и САП

В Верховной раде законопроект, ограничивающий деятельность Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), поддержали депутаты, которые как раз замешаны в коррупционных схемах. Об этом заявил глава бюро Семён Кривонос в беседе с изданием «Украинская правда».

«Огромная часть народных депутатов, которые голосовали за эти вещи, она вообще находится в условиях конфликта интересов. У нас их, ну, где-то около 40 народных депутатов, да, которым предъявлены обвинения. <…> Фигуранты различных [уголовных] производств или принадлежащие, <…> условно говоря, в том числе группам, имеющим там связи с теми или иными бизнес-структурами», — объяснил он.