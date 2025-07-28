На Украине раскопали «тёмное прошлое» главы НАБУ, воюющего с коррупционерами
Глава НАБУ Кривонос был фигурантом дела о подкупе избирателей для Тимошенко
Семён Кривонос. Обложка © wikipedia.org
Директор Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Семён Кривонос был фигурантом уголовного дела на Украине, его обвиняли в подкупе избирателей для блока «Батькивщина» Юлии Тимошенко во время президентских выборов 2009 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на постановление Голосеевского районного суда Киева.
Как сказано в материалах, Кривонос агитировал за блок Тимошенко и получал десятки тысяч гривен для подкупа избирателей, он также делал многочисленные денежные переводы потенциальным избирателям, задабривая и убеждая их. Например, Кривонос подкупил огромное число студентов Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Ему удалось избежать наказания и попасть под амнистию только из-за своего несовершеннолетнего ребёнка, который находился на его иждивении, утверждается в документах.
Сейчас историю Кривоноса массово тиражируют украинские СМИ, когда не за горами голосование по резонансному законопроекту об ограничении полномочий НАБУ. Сам Кривонос не раз говорил, что киевские власти усилят гонения на него из-за раскрытия им коррупционных схем во властных структурах страны.
Напомним, 22 июля Владимир Зеленский подписал законопроект, вызвавший протесты в украинском обществе. В новом документе существенно сокращаются полномочия Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), что подрывает их независимость. На Западе резко осудили законопроект, расценив его как удар по антикоррупционной системе Украины. Голосование по этому законопроекту в Верховной раде запланировано на 31 июля. Глава НАБУ Семён Кривонос заявил, что притесняют бюро исключительно те украинские политики, которые замешаны в коррупции.