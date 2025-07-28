На Украине раскопали «тёмное прошлое» главы НАБУ, воюющего с коррупционерами

Директор Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Семён Кривонос был фигурантом уголовного дела на Украине, его обвиняли в подкупе избирателей для блока «Батькивщина» Юлии Тимошенко во время президентских выборов 2009 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на постановление Голосеевского районного суда Киева.

Как сказано в материалах, Кривонос агитировал за блок Тимошенко и получал десятки тысяч гривен для подкупа избирателей, он также делал многочисленные денежные переводы потенциальным избирателям, задабривая и убеждая их. Например, Кривонос подкупил огромное число студентов Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Ему удалось избежать наказания и попасть под амнистию только из-за своего несовершеннолетнего ребёнка, который находился на его иждивении, утверждается в документах.