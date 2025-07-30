Убегавший от сотрудников ТЦК украинец прыгнул с моста и разбился насмерть

В украинском Николаеве мужчина погиб при попытке скрыться от сотрудников ТЦК. Он сорвался с моста, под которым не оказалось воды. Об этом сообщает Государственное бюро расследований (ГБР).

Инцидент произошёл на одном из дорожных переездов Николаева. Мужчина, заметив сотрудников ТЦК, попытался убежать и в панике прыгнул с моста. Водоёма под ним не было — падение оказалось смертельным.