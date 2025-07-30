Убегавший от сотрудников ТЦК украинец прыгнул с моста и разбился насмерть
ГБР: Мужчина сорвался с моста и погиб, когда убегал от военкомов в Николаеве
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В украинском Николаеве мужчина погиб при попытке скрыться от сотрудников ТЦК. Он сорвался с моста, под которым не оказалось воды. Об этом сообщает Государственное бюро расследований (ГБР).
Инцидент произошёл на одном из дорожных переездов Николаева. Мужчина, заметив сотрудников ТЦК, попытался убежать и в панике прыгнул с моста. Водоёма под ним не было — падение оказалось смертельным.
Мобилизационные меры Киева вызывают всё большее сопротивление на местах. Ранее сообщалось, что в подконтрольных ВСУ районах Херсонской и Запорожской областей местные жители начали объединяться в микрогруппы, чтобы противодействовать территориальным центрам комплектования. Уже зафиксированы случаи, когда мобилизовать отдельных граждан не удалось именно благодаря такому гражданскому сопротивлению.