Украинский военнопленный Василий Чернец был мобилизован после задержания полицией под предлогом оформления штрафа за разведение костра. Об этом он рассказал в видеообращении, распространённом Минобороны России.

«Я костер жёг возле дома, делал уборку. Полицейские наехали и меня забрали — штраф выписать за это, что я жгу. Они меня отвезли в ТЦК», — заявил Чернец.

По словам мужчины, после событий Майдана уровень жизни на Украине значительно ухудшился.

Украинский боец из Ивано-Франковской области служил в разведке 156-й отдельной мотострелковой бригады ВСУ. Его взяли в плен под Юнаковкой в Сумской области, сообщили в военном ведомстве