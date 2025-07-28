Пленный солдат ВСУ рассказал, как попал в армию из-за костра у дома
Пленный солдат ВСУ заявил, что сотрудники ТЦК увезли под видом выписки штрафа
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Украинский военнопленный Василий Чернец был мобилизован после задержания полицией под предлогом оформления штрафа за разведение костра. Об этом он рассказал в видеообращении, распространённом Минобороны России.
«Я костер жёг возле дома, делал уборку. Полицейские наехали и меня забрали — штраф выписать за это, что я жгу. Они меня отвезли в ТЦК», — заявил Чернец.
По словам мужчины, после событий Майдана уровень жизни на Украине значительно ухудшился.
Украинский боец из Ивано-Франковской области служил в разведке 156-й отдельной мотострелковой бригады ВСУ. Его взяли в плен под Юнаковкой в Сумской области, сообщили в военном ведомстве
Ранее майор ВСУ Максим Трофимук, который был взят в плен на Харьковском направлении, признал, что поставленные перед его подразделением задачи оказались невыполнимыми. Также военнопленный отметил значительные потери украинской стороны на этом участке фронта, однако точное количество погибших и раненых указать не смог. По его словам, иногда удаётся эвакуировать погибших, но многие тела так и остаются в лесополосе.