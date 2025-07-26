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26 июля, 18:12

Пленный украинский майор рассказал, как ВСУ гробят своих бойцов на «адском» направлении

Пленный Майор ВСУ Трофимук: Обороняться на Харьковском направлении невозможно

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

Начальник разведки 6-го пограничного отряда ВСУ майор Максим Трофимук, захваченный на Харьковском направлении вместе с тремя подчинёнными, заявил о нереальности поставленных перед его группой задач. Кадры допроса пленного украинского офицера опубликовала пресс-служба Минобороны РФ.

Майор Максим Трофимчук о самоубийственных задачах командования ВСУ на Харьковском направлении. Видео © Telegram / Минобороны России

«Я пошёл туда, увидел, что держать оборону на этом участке фронта сейчас нет никакой возможности. Туда очень сложно дойти, а выйти из этой посадки почти нереально. Каждый заход или выход в эту посадку — это потери для нас. Чем больше мы будем там стоять, тем больше мы потеряем наших бойцов»,рассказал Трофимчук.

Военнопленный добавил, что на этом участке фронта ВСУ понесли большие потери убитыми и ранеными — цифры он назвать затрудняется. По его словам, иногда из этой лесопосадки удаётся забрать «трёхсотых», а погибшие бойцы так и остаются там лежать.

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Напомним, что Максим Трофимук попал в плен Армии России с ранением. Нашим бойцам пришлось нести его на носилках, а путь был неблизкий — восемь километров от передовой. Об этой ситуации рассказал сам майор, признавшийся, что не рассчитывал на столь гуманное отношение к себе.

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Юрий Лысенко
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