Пленный украинский майор рассказал, как ВСУ гробят своих бойцов на «адском» направлении

Начальник разведки 6-го пограничного отряда ВСУ майор Максим Трофимук, захваченный на Харьковском направлении вместе с тремя подчинёнными, заявил о нереальности поставленных перед его группой задач. Кадры допроса пленного украинского офицера опубликовала пресс-служба Минобороны РФ.

Майор Максим Трофимчук о самоубийственных задачах командования ВСУ на Харьковском направлении. Видео © Telegram / Минобороны России

«Я пошёл туда, увидел, что держать оборону на этом участке фронта сейчас нет никакой возможности. Туда очень сложно дойти, а выйти из этой посадки почти нереально. Каждый заход или выход в эту посадку — это потери для нас. Чем больше мы будем там стоять, тем больше мы потеряем наших бойцов», — рассказал Трофимчук.

Военнопленный добавил, что на этом участке фронта ВСУ понесли большие потери убитыми и ранеными — цифры он назвать затрудняется. По его словам, иногда из этой лесопосадки удаётся забрать «трёхсотых», а погибшие бойцы так и остаются там лежать.