Российские военные 8 км несли раненого украинского офицера, сдавшегося в плен

Военнослужащие российской группировки войск «Запад» почти 8 километров несли с передовой раненого украинского бойца, попавшего к ним в плен. Об этом рассказал сам пленный офицер Максим Трофимук, информацией делится Минобороны РФ. Украинец признался, что не ожидал такого отношения к себе и очень благодарен российским солдатам, которые отнеслись к нему по-человечески.

«Я был сначала с теми ребятами, кто нас взял в плен, на позиции той. Они мне оказали первую медицинскую помощь, перемотали меня, дали водички попить. Потом на второй день нас перевели к другим ребятам. Они тоже мне оказали медицинскую помощь, ещё раз меня перемотали. И потом, так как я уже не мог идти, меня где-то 7 — 8 километров ваши ребята несли на носилках на точку эвакуации», — поделился боец ВСУ.