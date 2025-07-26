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Регион
26 июля, 07:30

Российские военные 8 км несли раненого украинского офицера, сдавшегося в плен

Пленный боец ВСУ рассказал, что солдаты РФ несли его раненым на носилках 8 км

Обложка © president.gov.ua

Обложка © president.gov.ua

Военнослужащие российской группировки войск «Запад» почти 8 километров несли с передовой раненого украинского бойца, попавшего к ним в плен. Об этом рассказал сам пленный офицер Максим Трофимук, информацией делится Минобороны РФ. Украинец признался, что не ожидал такого отношения к себе и очень благодарен российским солдатам, которые отнеслись к нему по-человечески.

«Я был сначала с теми ребятами, кто нас взял в плен, на позиции той. Они мне оказали первую медицинскую помощь, перемотали меня, дали водички попить. Потом на второй день нас перевели к другим ребятам. Они тоже мне оказали медицинскую помощь, ещё раз меня перемотали. И потом, так как я уже не мог идти, меня где-то 7 — 8 километров ваши ребята несли на носилках на точку эвакуации», — поделился боец ВСУ.

Трофимук участвовал в боях против российской армии на Купянском направлении. 20 июля он добровольно сложил оружие вблизи одного из посёлков Харьковской области.

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Ранее военнослужащий ВСУ Александр Сычугов, находящийся в плену, заявил о высоких потерях украинской армии на передовой. Он рассказал представителям Минобороны России, что бойцы «просто исчезают». По его мнению, более миллиона солдат ВСУ уже погибли на фронте.

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Татьяна Миссуми
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