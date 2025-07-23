Украинский военнопленный обратился к Зеленскому

Пленный украинский военнослужащий Сергей Ланников в разговоре с журналистами призвал президента Украины Владимира Зеленского как можно скорее завершить конфликт с Россией. Его слова приводит ТАСС.

По мнению Ланникова, прекращение боевых действий было необходимо уже в первые месяцы после начала вооружённого противостояния.

«Если есть возможность, пусть Зеленский быстрее закончит эту ненужную войну. Как она закончится — на 90 процентов понятно: Украина, скорее всего, проиграет», — заявил он.