Украинский военнопленный обратился к Зеленскому
Пленный боец ВСУ Ланников призвал Зеленского как можно скорее закончить конфликт
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Пленный украинский военнослужащий Сергей Ланников в разговоре с журналистами призвал президента Украины Владимира Зеленского как можно скорее завершить конфликт с Россией. Его слова приводит ТАСС.
По мнению Ланникова, прекращение боевых действий было необходимо уже в первые месяцы после начала вооружённого противостояния.
«Если есть возможность, пусть Зеленский быстрее закончит эту ненужную войну. Как она закончится — на 90 процентов понятно: Украина, скорее всего, проиграет», — заявил он.
Ранее военнослужащий Вооружённых сил Украины Пётр Климишевский, уроженец Львова, рассказал, что смог уговорить пятерых сослуживцев сложить оружие и сдаться российским военным. Согласно его заявлению, украинские заградительные отряды открыли огонь по другим бойцам, которые пытались отступить.