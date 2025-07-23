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Регион
23 июля, 08:22

Украинский военнопленный обратился к Зеленскому

Пленный боец ВСУ Ланников призвал Зеленского как можно скорее закончить конфликт

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Stasia04

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Stasia04

Пленный украинский военнослужащий Сергей Ланников в разговоре с журналистами призвал президента Украины Владимира Зеленского как можно скорее завершить конфликт с Россией. Его слова приводит ТАСС.

По мнению Ланникова, прекращение боевых действий было необходимо уже в первые месяцы после начала вооружённого противостояния.

«Если есть возможность, пусть Зеленский быстрее закончит эту ненужную войну. Как она закончится — на 90 процентов понятно: Украина, скорее всего, проиграет», — заявил он.

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Ранее военнослужащий Вооружённых сил Украины Пётр Климишевский, уроженец Львова, рассказал, что смог уговорить пятерых сослуживцев сложить оружие и сдаться российским военным. Согласно его заявлению, украинские заградительные отряды открыли огонь по другим бойцам, которые пытались отступить.

Марина Фещенко
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