Боец ВСУ уговорил пятерых товарищей сдаться в плен и спас их от расстрела

Военнослужащий ВСУ из Львова Пётр Климишевский убедил пятерых побратимов сдаться в плен бойцам Российской армии. По его словам, другие его сослуживцы были убиты своими же товарищами из заградотрядов при попытке сбежать.

«Когда я попал на позицию, у меня была мысль, что нужно сдаваться в плен. Мне на это ответили, что мы сдаваться не хотим, потому что русские в плен не берут, а обнуляют. Им кто-то [об этом] сказал... Те, кто меня услышали, пять человек, сдались со мной в плен», — рассказал ВСУшник РИА «Новости».

Те бойцы, кто побоялся сдаться плен, решили сбежать с позиций и были расстреляны другими военными ВСУ, говорит Климишевский. Он признался, что изначально не хотел воевать и «ни одного патрона не выстрелил», но боялся, что его убьют свои же за бегство.