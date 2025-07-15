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Регион
15 июля, 07:17

Брошенные командирами солдаты ВСУ сдались в плен в ДНР, чтобы выжить

ТАСС: Группа бойцов ВСУ сдалась в плен на границе ДНР и Днепропетровской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shurubura

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shurubura

Несколько украинских военнослужащих добровольно сложили оружие во время боевых действий на границе ДНР и Днепропетровской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на свои источники. Бойцы оказались единственными выжившими со стороны противника на данном участке фронта.

Все военнопленные числятся в 144-й механизированной бригаде ВСУ. Они рассказали, что командование отказалось отправлять за ними эвакуационную бригаду и бросило на произвол судьбы. Среди сдавших в плен есть раненые, им оказывается медицинская помощь.

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Ранее сдавшийся в плен солдат 415-го отдельного стрелкового батальона ВСУ Игорь Скубак признался в расстреле двух российских бойцов, захваченных в районе населённого пункта Комар Донецкой Народной Республики (ДНР). Он якобы просто выполнял приказ командования.

Татьяна Миссуми
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