Брошенные командирами солдаты ВСУ сдались в плен в ДНР, чтобы выжить

Несколько украинских военнослужащих добровольно сложили оружие во время боевых действий на границе ДНР и Днепропетровской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на свои источники. Бойцы оказались единственными выжившими со стороны противника на данном участке фронта.

Все военнопленные числятся в 144-й механизированной бригаде ВСУ. Они рассказали, что командование отказалось отправлять за ними эвакуационную бригаду и бросило на произвол судьбы. Среди сдавших в плен есть раненые, им оказывается медицинская помощь.