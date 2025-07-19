«Единственный верный выбор»: Сальдо рассказал о сдаче в плен раненого ВСУшника

На Херсонском направлении в районе железнодорожного моста сдался в плен раненый украинский военнослужащий. Ему оказывается медицинская помощь, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Сдача в плен солдата ВСУ в Херсонщине. Видео © Telegram / Владимир Сальдо

«В районе железнодорожного моста раненый солдат ВСУ сложил оружие и сдался нашим бойцам. Этот парень мог бы погибнуть от потери крови, от «дружеского огня» — украинские командиры часто бьют по своим — или в очередной бессмысленной «операции» — как сотни его сослуживцев. Однако он сделал единственный верный выбор», — написал Сальдо в телеграм-канале.

Как сообщил губернатор, украинский солдат поступил грамотно: он добровольно вышел на открытое пространство, не имея при себе оружия, и жестами дал понять оператору беспилотника о своём намерении сдаться, даже написав об этом на картонке. Губернатор заверил, что солдату уже предоставляют медицинскую помощь, и он сможет вернуться домой к родным, когда всё закончится.