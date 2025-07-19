«Не пришлось стрелять»: Российский штурмовик рассказал, как хитростью пленил бойцов ВСУ

В населённом пункте Попов Яр четверо украинских боевиков ошибочно приняли российского бойца за солдата союзного подразделения и сдались ему в плен. Об этом рассказал участник операции, боец 102-го мотострелкового полка 8-й гвардейской общевойсковой армии в составе группировки войск «Центр» Алексей Горбатых.

«Это было прям на подходе к Попову Яру. Мой боевой товарищ зашёл в блиндаж [к ВСУ], представился союзником на их же языке. Они поверили ему, дали слабину, расслабились, положили оружие. Ну он взял их на мушку, вывел и взял в плен. Их было четверо, нас — двое. Взяли хитростью. Не пришлось ни стрелять, ни выбивать», — сказал штурмовик в беседе с ТАСС.