«Не пришлось стрелять»: Российский штурмовик рассказал, как хитростью пленил бойцов ВСУ
Боец ВС РФ Горбатых взял в плен группу военных ВСУ, представившись союзником
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В населённом пункте Попов Яр четверо украинских боевиков ошибочно приняли российского бойца за солдата союзного подразделения и сдались ему в плен. Об этом рассказал участник операции, боец 102-го мотострелкового полка 8-й гвардейской общевойсковой армии в составе группировки войск «Центр» Алексей Горбатых.
«Это было прям на подходе к Попову Яру. Мой боевой товарищ зашёл в блиндаж [к ВСУ], представился союзником на их же языке. Они поверили ему, дали слабину, расслабились, положили оружие. Ну он взял их на мушку, вывел и взял в плен. Их было четверо, нас — двое. Взяли хитростью. Не пришлось ни стрелять, ни выбивать», — сказал штурмовик в беседе с ТАСС.
Ранее стало известно, что сразу несколько украинских военнослужащих добровольно сложили оружие в районе границы ДНР и Днепропетровской области. Это произошло в ходе боевых действий, где они остались единственными выжившими из отряда.