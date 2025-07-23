«Девочки и баня»: Командование ВСУ заманивало бойцов на фронт «бонусами»
Пленный ВСУ Попелышкин: Командование обещало женщин за успешное выполнение задач
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Украинские командиры «мотивировали» военнослужащих, успешно выполнившим боевые задачи в Сумской области, «девочками и баней». Эту информацию озвучил Евгений Попелышкин, солдат 225-го отдельного штурмового полка ВСУ, который попал в плен к российским войскам.
«Нам говорили, что идёте туда [на позиции], возвращаетесь оттуда успешно, и мол будет совершенно другое отношение, девочки, баня. <…> По итогу мы этого не увидели — показуха», — сказал он в беседе с ТАСС.
Со слов пленного, украинское командование также заманивало его контрактом, обещая 50 000 гривен «подъёмных».
Ранее военнослужащий Вооружённых сил Украины Пётр Климишевский, уроженец Львова, рассказал, что смог уговорить пятерых сослуживцев сложить оружие и сдаться российским военным. Согласно его заявлению, украинские заградительные отряды открыли огонь по другим бойцам, которые пытались отступить.