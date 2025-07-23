«Девочки и баня»: Командование ВСУ заманивало бойцов на фронт «бонусами»

Украинские командиры «мотивировали» военнослужащих, успешно выполнившим боевые задачи в Сумской области, «девочками и баней». Эту информацию озвучил Евгений Попелышкин, солдат 225-го отдельного штурмового полка ВСУ, который попал в плен к российским войскам.

«Нам говорили, что идёте туда [на позиции], возвращаетесь оттуда успешно, и мол будет совершенно другое отношение, девочки, баня. <…> По итогу мы этого не увидели — показуха», — сказал он в беседе с ТАСС.

Со слов пленного, украинское командование также заманивало его контрактом, обещая 50 000 гривен «подъёмных».