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Регион
21 июля, 16:27

Сальдо рассказал о раненом солдате ВСУ, сдавшемся в плен

Сальдо: Сдавшийся в плен солдат ВСУ хотел переправиться на левый берег Днепра

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Украинский военнослужащий, сдавшийся в плен, оказался членом диверсионно-разведывательной группы, предпринявшей попытку переправы на левый берег Днепра вблизи разрушенного Антоновского железнодорожного моста в Херсонской области. Об этом рассказал глава региона Владимир Сальдо в беседе с РИА «Новости».

По словам губернатора, противник пытался перебраться на левый берег Днепра. Во время этой попытки часть украинской группы была уничтожена ещё на подступах, а оставшиеся бойцы отступили. Один уцелевший, оказавшийся на левом берегу и не дождавшись эвакуации на противоположную сторону, принял решение сдаться.

Сальдо также уточнил, что проникновение ДРГ через Днепр было пресечено именно в районе разрушенного Антоновского железнодорожного моста. Он добавил, что российские военные эффективно уничтожают вражеские лодки при их попытках приблизиться к левому берегу.

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Ранее Сальдо сообщал в своём телеграм-канале, что у железнодорожного моста был задержан раненый украинский солдат. По словам губернатора, украинский военнослужащий повёл себя обдуманно — он самостоятельно вышел к открытой местности без оружия и с помощью жестов дал оператору беспилотника понять, что желает сдаться, при этом дополнительно написал своё намерение на картонке. Глава региона отметил, что пленному уже оказывают медицинскую помощь, и заверил, что после завершения всех необходимых процедур у него будет возможность вернуться домой к своей семье.

Николь Вербер
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