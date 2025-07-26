«Готов был умереть»: Россия вытащила из украинского плена информатора, служившего в ВСУ
Информатор из ВСУ Андрей Козьмин попал в Россию после обмена пленными с Украиной
Военный. Обложка © Шедеврум / Life.ru
В процессе очередного раунда обмена пленными в Россию из Украины приехал Андрей Козьмин, который во время службы в ВСУ сливал ВС РФ важную информацию. Он изначально не хотел служить в армии Незалежной, однако был призван. В итоге боец решил помогать нашим войскам, за что и просидел в тюрьме два года.
«Я не видел другого выхода оттуда, я уже готов был и умереть, и всё что угодно, не знаю даже. Но я не видел уже другой дороги оттуда, поэтому решил напоследок своим как раз и помочь», — рассказал Козьмин корреспонденту телеканала «Звезда».
Напомним, в ходе третьего раунда переговоров в Турции Россия предложила Украине обменять еще не менее 1200 пленных. Об этом рассказал глава нашей делегации Владимир Мединский. Он также выразил надежду на проведение четвёртого раунда переговоров. В итоге 23 июля Россия и Украина провели новый обмен пленными.