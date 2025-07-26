«Готов был умереть»: Россия вытащила из украинского плена информатора, служившего в ВСУ

В процессе очередного раунда обмена пленными в Россию из Украины приехал Андрей Козьмин, который во время службы в ВСУ сливал ВС РФ важную информацию. Он изначально не хотел служить в армии Незалежной, однако был призван. В итоге боец решил помогать нашим войскам, за что и просидел в тюрьме два года.