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Регион
26 июля, 16:14

«Готов был умереть»: Россия вытащила из украинского плена информатора, служившего в ВСУ

Информатор из ВСУ Андрей Козьмин попал в Россию после обмена пленными с Украиной

Военный. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Военный. Обложка © Шедеврум / Life.ru

В процессе очередного раунда обмена пленными в Россию из Украины приехал Андрей Козьмин, который во время службы в ВСУ сливал ВС РФ важную информацию. Он изначально не хотел служить в армии Незалежной, однако был призван. В итоге боец решил помогать нашим войскам, за что и просидел в тюрьме два года.

«Я не видел другого выхода оттуда, я уже готов был и умереть, и всё что угодно, не знаю даже. Но я не видел уже другой дороги оттуда, поэтому решил напоследок своим как раз и помочь», — рассказал Козьмин корреспонденту телеканала «Звезда».

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Напомним, в ходе третьего раунда переговоров в Турции Россия предложила Украине обменять еще не менее 1200 пленных. Об этом рассказал глава нашей делегации Владимир Мединский. Он также выразил надежду на проведение четвёртого раунда переговоров. В итоге 23 июля Россия и Украина провели новый обмен пленными.

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Борис Эльфанд
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