Мединский выразил надежду на проведение четвёртого раунда переговоров с Киевом
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Помощник президента России, глава делегации РФ на переговорах с Украиной в Стамбуле Владимир Мединский выразил надежду на проведение четвёртого раунда переговоров с Украиной.
«Мы надеемся, что будет», — сказал Мединский журналистам, отвечая на соответствующий вопрос на пресс-подходе.
Напомним, что третий раунд переговоров между представителями России и Украины прошёл в закрытом формате в Стамбуле, 23 июля. Перед началом третьего раунда главы делегаций Владимир Мединский и Рустем Умеров провели личную встречу. Переговоры длились 40 минут. После их завершения Мединский выступил с заявлением для прессы. В частности, он отметил, что Россия предложила Украине обменять еще не менее 1200 пленных, а также создать три рабочие онлайн-группы.
Напомним, первый раунд переговоров России и Украины состоялся 16 мая. По его итогам стороны обменялись пленными по формуле «1000 на 1000». 2 июня состоялся второй раунд стамбульских переговоров. В ходе переговоров была достигнута договорённость о масштабном обмене военнопленными. Параллельно с этим, российская сторона выступила с инициативой о временном прекращении огня на 2-3 дня с целью организации вывоза тел погибших, однако Зеленский в хамской манере отклонил данное предложение. Также стороны обменялись меморандумами.