Названо условие для проведения четвёртого раунда переговоров России и Украины
ТАСС: Четвёртая встреча делегаций РФ и Украины зависит от выполнения соглашений
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Перспективы проведения четвёртого этапа переговоров между Россией и Украиной зависят от исполнения достигнутых на данный момент соглашений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
«Когда будут выполнены новые договоренности, тогда будет приниматься решение по новой встрече», — заявил источник.
Напомним, что третий раунд переговоров между представителями России и Украины прошёл в закрытом формате в Стамбуле, 23 июля. Перед началом третьего раунда главы делегаций Владимир Мединский и Рустем Умеров провели личную встречу. Переговоры длились 40 минут. После их завершения Мединский выступил с заявлением для прессы. В частности, он отметил, что Россия предложила Украине обменять еще не менее 1200 пленных, а также создать три рабочие онлайн-группы.