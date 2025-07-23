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23 июля, 19:30

Названо условие для проведения четвёртого раунда переговоров России и Украины

ТАСС: Четвёртая встреча делегаций РФ и Украины зависит от выполнения соглашений

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Svet foto

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Svet foto

Перспективы проведения четвёртого этапа переговоров между Россией и Украиной зависят от исполнения достигнутых на данный момент соглашений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Когда будут выполнены новые договоренности, тогда будет приниматься решение по новой встрече», — заявил источник.

Life.ru публикует видео с закрытых переговоров России и Украины в Стамбуле
Life.ru публикует видео с закрытых переговоров России и Украины в Стамбуле

Напомним, что третий раунд переговоров между представителями России и Украины прошёл в закрытом формате в Стамбуле, 23 июля. Перед началом третьего раунда главы делегаций Владимир Мединский и Рустем Умеров провели личную встречу. Переговоры длились 40 минут. После их завершения Мединский выступил с заявлением для прессы. В частности, он отметил, что Россия предложила Украине обменять еще не менее 1200 пленных, а также создать три рабочие онлайн-группы.

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Тимур Хингеев
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