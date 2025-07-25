Украинские военнопленные, отказавшиеся от возвращения на родину, формируют батальон под командованием ВС РФ. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий в беседе с ТАСС.

«На сегодняшний день есть военнопленные, которые отказываются от возвращения домой, хотят остаться здесь. Некоторые заключают договора после проверки с подразделениями, которые сформированы из солдат украинской армии под командованием ВС РФ», — заявил Водолацкий.

По его словам, те, кто соглашается на обмен и возвращение в Украину, чаще всего попадают в штрафбаты или батальоны теробороны. Депутат отметил, что на Украине эти подразделения используются на самых опасных участках фронта.