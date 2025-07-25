В Госдуме раскрыли судьбу отказавшихся от обмена пленных бойцов ВСУ
Водолацкий: Отказавшиеся от обмена военнопленные ВСУ выбирают службу в ВС РФ
Военные. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ira.foto.2024
Украинские военнопленные, отказавшиеся от возвращения на родину, формируют батальон под командованием ВС РФ. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий в беседе с ТАСС.
«На сегодняшний день есть военнопленные, которые отказываются от возвращения домой, хотят остаться здесь. Некоторые заключают договора после проверки с подразделениями, которые сформированы из солдат украинской армии под командованием ВС РФ», — заявил Водолацкий.
По его словам, те, кто соглашается на обмен и возвращение в Украину, чаще всего попадают в штрафбаты или батальоны теробороны. Депутат отметил, что на Украине эти подразделения используются на самых опасных участках фронта.
Водолацкий также добавил, что за такими военными следят украинские националисты, которые открывают огонь по отступающим или сдающимся в плен.
Напомним, что 23 июля в Стамбуле прошли очередные переговоры между делегациями России и Украины. Перед началом официальной части встречи главы делегаций — помощник президента РФ Владимир Мединский и советник главы офиса президента Украины Рустем Умеров — провели отдельный разговор. Как сообщили в Кремле, российская сторона внесла конкретные и конструктивные предложения по урегулированию конфликта.