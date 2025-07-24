Песков: Кремль не ждал прорыва от третьего раунда переговоров с Украиной

Кремль не ожидал прорыва от третьего раунда переговоров с Украиной, который состоялся накануне в Стамбуле. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом он призвал позитивно оценивать гуманитарные темы состоявшегося диалога, а также предложение РФ о создании групп для работы в онлайн-режиме.