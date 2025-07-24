Песков: Кремль не ждал прорыва от третьего раунда переговоров с Украиной
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Кремль не ожидал прорыва от третьего раунда переговоров с Украиной, который состоялся накануне в Стамбуле. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом он призвал позитивно оценивать гуманитарные темы состоявшегося диалога, а также предложение РФ о создании групп для работы в онлайн-режиме.
«Прорыв мы не ждали. Прорыв вряд ли возможен», — сказал представитель Кремля.
Песков добавил, что глава российской делегации Владимир Мединский по итогам третьего раунда подтвердил диаметрально противоположные подходы Москвы и Киева к проектам меморандумов об урегулировании.
Напомним, что третий раунд переговоров между делегациями России и Украины прошёл 23 июля в закрытом режиме. Перед началом беседы с расширенном составе главы делегаций Мединский и Умеров провели личную встречу. Позже Владимир Мединскеий выступил с заявлением об итогах переговоров — Life.ru публиковал полное видео.