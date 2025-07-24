Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 июля, 08:17

Песков: Кремль не ждал прорыва от третьего раунда переговоров с Украиной

Обложка © Life.ru.

Обложка © Life.ru.

Кремль не ожидал прорыва от третьего раунда переговоров с Украиной, который состоялся накануне в Стамбуле. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом он призвал позитивно оценивать гуманитарные темы состоявшегося диалога, а также предложение РФ о создании групп для работы в онлайн-режиме.

«Прорыв мы не ждали. Прорыв вряд ли возможен», — сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что глава российской делегации Владимир Мединский по итогам третьего раунда подтвердил диаметрально противоположные подходы Москвы и Киева к проектам меморандумов об урегулировании.

«Конец — делу венец»: Мединский назвал необходимое условие для встречи Путина и Зеленского
«Конец — делу венец»: Мединский назвал необходимое условие для встречи Путина и Зеленского

Напомним, что третий раунд переговоров между делегациями России и Украины прошёл 23 июля в закрытом режиме. Перед началом беседы с расширенном составе главы делегаций Мединский и Умеров провели личную встречу. Позже Владимир Мединскеий выступил с заявлением об итогах переговоров — Life.ru публиковал полное видео.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • Переговоры в Стамбуле
  • Дмитрий Песков
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar