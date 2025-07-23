«Конец — делу венец»: Мединский назвал необходимое условие для встречи Путина и Зеленского
Мединский: Встреча на высшем уровне требует согласования соглашения
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Встреча на высшем уровне возможна только после тщательной проработки условий соглашения. Об этом сообщил журналистам помощник президента РФ Владимир Мединский после завершения третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле.
Он пояснил, что разговоры на самой встрече должны не сводиться к повторному обсуждению спорных моментов, а быть направлены на завершение процесса и подписание документа. По словам Мединского, встречаться ради того, чтобы заново обсуждать уже пройденные этапы, не имеет смысла.
В подтверждение своей позиции он вспомнил русскую пословицу «конец — делу венец», подчеркнув, что следующий шаг — это конкретные решения, а не повторные переговоры.
Напомним, что третий раунд переговоров между делегациями России и Украины прошёл 23 июля в закрытом режим. Life.ru публиковал полное выступление главы российской делегации Владимира Мединского и привёл его основные заявления.