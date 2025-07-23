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23 июля, 20:12

«Конец — делу венец»: Мединский назвал необходимое условие для встречи Путина и Зеленского

Мединский: Встреча на высшем уровне требует согласования соглашения

Обложка © Shutterstock / FOTOODM / Shutterstock AI

Обложка © Shutterstock / FOTOODM / Shutterstock AI

Встреча на высшем уровне возможна только после тщательной проработки условий соглашения. Об этом сообщил журналистам помощник президента РФ Владимир Мединский после завершения третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле.

Он пояснил, что разговоры на самой встрече должны не сводиться к повторному обсуждению спорных моментов, а быть направлены на завершение процесса и подписание документа. По словам Мединского, встречаться ради того, чтобы заново обсуждать уже пройденные этапы, не имеет смысла.

В подтверждение своей позиции он вспомнил русскую пословицу «конец — делу венец», подчеркнув, что следующий шаг — это конкретные решения, а не повторные переговоры.

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Мединский: 50 украинских детей, якобы находящихся в России, оказались взрослыми

Напомним, что третий раунд переговоров между делегациями России и Украины прошёл 23 июля в закрытом режим. Life.ru публиковал полное выступление главы российской делегации Владимира Мединского и привёл его основные заявления.

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Тимур Хингеев
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