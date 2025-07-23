Мединский: 50 украинских детей, якобы находящихся в России, оказались взрослыми

Значительная часть детей из списка, предоставленного Киевом для возврата, на самом деле никогда не пересекала границу с Россией. Некоторые из них уже вернулись на Украину, но работа со списком продолжается, он сужается. Такое заявление сделал руководитель российской делегации Владимир Мединский после завершения третьего этапа переговоров.

«Дети возвращаются», — отметил Мединский.

По словам Мединского, процесс проверки списка продолжается, но его состав постепенно сокращается. Глава делегации РФ отметил, что тема требует особой деликатности. В перечне оказалось много имён, которые не соответствуют действительности: некоторые дети никогда не были в России, а, возможно, находятся на территории стран Европы, уточнил он.

Кроме того, Мединский отметил, что около пятидесяти фамилий принадлежат уже взрослым людям, а не несовершеннолетним.

«Весь полный список из 339 украинских детей полностью нами проработан, по каждому имени, фамилии, часть детей уже возвращена на Украину. По остальным идёт работа», — сказал глава делегации.