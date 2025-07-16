Колесник-Лавинская: Европа не хочет возвращать вывезенных с Украины детей

Европейские страны отказываются возвращать детей, вывезенных с Украины за время военного конфликта, их биологическим родителям. Об этом заявила уполномоченный по правам человека и ребёнка российской администрации Харьковской области Виктория Колесник-Лавинская.

«Детей, вывезенных за границу, отказываются возвращать под предлогом обеспечения безопасности. В Евросоюзе действуют локальные решения опекунских советов, которые имеют приоритет над украинскими судами», – пояснила Колесник-Лавинская.

Особенно сложная ситуация сложилась в Германии и Польше, где украинские судебные решения о возвращении детей не признаются вовсе. По словам омбудсмена, местные чиновники обосновывают это тем, что родители детей живут в зоне боевого соприкосновения, а ребёнок уже адаптировался к новой среде.