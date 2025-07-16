Колесник-Лавинская: Европа не хочет возвращать вывезенных с Украины детей
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Европейские страны отказываются возвращать детей, вывезенных с Украины за время военного конфликта, их биологическим родителям. Об этом заявила уполномоченный по правам человека и ребёнка российской администрации Харьковской области Виктория Колесник-Лавинская.
По словам омбудсмена, европейские власти мотивируют отказ заботой о безопасности несовершеннолетних.
«Детей, вывезенных за границу, отказываются возвращать под предлогом обеспечения безопасности. В Евросоюзе действуют локальные решения опекунских советов, которые имеют приоритет над украинскими судами», – пояснила Колесник-Лавинская.
Особенно сложная ситуация сложилась в Германии и Польше, где украинские судебные решения о возвращении детей не признаются вовсе. По словам омбудсмена, местные чиновники обосновывают это тем, что родители детей живут в зоне боевого соприкосновения, а ребёнок уже адаптировался к новой среде.
Напомним, во время стамбульских переговоров Украина передала России список из 339 детей, находящихся в сложной жизненной ситуации и не имеющих возможности воссоединиться с семьями. Глава российской делегации Владимир Мединский тогда подчеркнул, что не все эти дети были вывезены в Россию. Позднее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что около сотни несовершеннолетних, которых Киев называл «похищенными» Россией, обнаружились именно в Германии.