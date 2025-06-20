Более ста детей, в исчезновении которых Киев обвинял Россию, были обнаружены на территории Германии. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Более ста детей, которых приписывали России в качестве похищенных, нашлись в Германии. Страны Северной Европы говорят о том, что они не знают даже количество пропавших украинских детей у себя на территории», — сказала Захарова на сессии «Борьба с фейками, формирование глобальной инфраструктуры и консолидация усилий».

Она добавила, что тысячи украинских детей были зафиксированы в Польше. Однако затем они перестали ходить в школу и теперь никто не знает, где они.

Дипломат также обратила внимание на то, что в ряде европейских государств украинских детей изымают из семей и передают под опеку местных властей.