Более ста украинских детей из списка Киева нашли в европейской стране
Захарова: Более ста украинских детей из списка Киева обнаружили в Германии
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Более ста детей, в исчезновении которых Киев обвинял Россию, были обнаружены на территории Германии. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
«Более ста детей, которых приписывали России в качестве похищенных, нашлись в Германии. Страны Северной Европы говорят о том, что они не знают даже количество пропавших украинских детей у себя на территории», — сказала Захарова на сессии «Борьба с фейками, формирование глобальной инфраструктуры и консолидация усилий».
Она добавила, что тысячи украинских детей были зафиксированы в Польше. Однако затем они перестали ходить в школу и теперь никто не знает, где они.
Дипломат также обратила внимание на то, что в ряде европейских государств украинских детей изымают из семей и передают под опеку местных властей.
Ранее, по итогам переговоров в Стамбуле 2 июня, Украина передала России список из 339 детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации из-за конфликта и утративших связь с родителями. Захарова подчеркнула, что этот документ стал неожиданностью для тех, кто на протяжении трех лет распространял ложную информацию о «десятках тысяч похищенных детей». Помощник президента РФ Владимир Мединский также неоднократно заявлял, что Россия не похищает детей, а спасает их, оказывая помощь в поиске родственников. Если родители находятся — дети возвращаются в семью», пояснил он. Ранее сообщалось, что Россия готовит для Украины встречный список детей для обмена.