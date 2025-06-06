Захарова высказалась о «похищенных Россией» украинских детях

Любые дискуссии о детях в российско-украинских контактах должны начинаться с признания отсутствия каких-либо похищений украинских детей Россией. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, выступая на сессии Глобального цифрового форума.

«Нет никаких похищенных, как они это формулируют, Россией украинских детей. Это нужно просто знать и это должно быть отправной точкой при обсуждении этой проблемы», — сказала дипломат.

Захарова отметила, что среди несовершеннолетних, помимо случаев наличия множественного гражданства и различной национальной принадлежности, встречаются ситуации отсутствия каких-либо документов, поддельных документов, а также случаи, когда родственники ведут официальный поиск пропавших детей.