Мединский показал Путину переданный Киевом список якобы похищенных детей
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Помощник президента РФ Владимир Мединский представил Владимиру Путину переданный Украиной список детей, якобы вывезенных с её территории, подтвердив, что документ взят в работу. В среду президент России проводит заседание с членами правительства в формате видеоконференции. В ходе встречи глава государства поручил Мединскому проинформировать участников о результатах переговоров с украинской делегацией, состоявшихся 2 июня в Стамбуле.
«Украинская сторона передала нам списки якобы похищенных с территории Украины 339 детей. Вот этот список, мы взяли его в работу», — заявил Мединский.
Напомним, на переговорах в Стамбуле представители Киева передали список из 339 фамилий детей, якобы незаконно вывезенных с территории Украины. Мединский отметил, что Киев делает для сердобольных европейцев шоу на этих детях. Также он подчеркнул, что никто никого не похищал, но были дети, которых спасли российские военные. Мединский заверил, что РФ выяснит судьбу каждого ребёнка из списка, переданного Киевом.