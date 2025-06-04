Мединский показал Путину переданный Киевом список якобы похищенных детей

Помощник президента РФ Владимир Мединский представил Владимиру Путину переданный Украиной список детей, якобы вывезенных с её территории, подтвердив, что документ взят в работу. В среду президент России проводит заседание с членами правительства в формате видеоконференции. В ходе встречи глава государства поручил Мединскому проинформировать участников о результатах переговоров с украинской делегацией, состоявшихся 2 июня в Стамбуле.