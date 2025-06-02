Мединский назвал три страны, которые помогают воссоединять детей с семьями
Мединский: Ватикан, Катар и Белоруссия помогают воссоединять детей с семьями
Владимир Мединский. Обложка © ТАСС / Александр Рюмин
Помощник президента РФ и глава российской переговорной группы в Стамбуле Владимир Мединский подтвердил, что Катар, Ватикан и Белоруссия участвуют в процессе воссоединения детей с их семьями. Он сообщил об этом в эфире телеканала «Россия 24».
«Кстати, хочу сказать, что <…> очень помогает Катар: выполняет посреднические функции. Ватикан помог несколько раз. Белоруссия очень помогает при этом возвращении, воссоединении семьи. Всем им большое спасибо», — отметил Мединский.
Напомним, на переговорах в Стамбуле представители Киева передали список из 339 фамилий детей, якобы незаконно вывезенных с территории Украины. Мединский отметил, что Киев делает для сердобольных европейцев шоу на этих детях. Также он подчеркнул, что никто никого не похищал, но были дети, которых спасли российские военные. Мединский заверил, что РФ выяснит судьбу каждого ребёнка из списка, переданного Киевом.