Мединский назвал три страны, которые помогают воссоединять детей с семьями

Помощник президента РФ и глава российской переговорной группы в Стамбуле Владимир Мединский подтвердил, что Катар, Ватикан и Белоруссия участвуют в процессе воссоединения детей с их семьями. Он сообщил об этом в эфире телеканала «Россия 24».