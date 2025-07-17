Россия передала Украине 11 детей

Уполномоченный по правам ребенка РФ Мария Львова-Белова объявила о передаче Украине 11 детей из семи семей. Эмоциональная церемония, в ходе которой дети смогли вернуться к своим родным, состоялась в стенах посольства Катара в российской столице.

«Помогаем в воссоединении 11 детей из семи семей. Ситуации у всех разные: например, мальчик жил в России с мамой, но захотел переехать на Украину к отцу. За одной девочкой, которая проживала в России с папой, приехала мама», — сказала Львова-Белова в своём телеграм-канале.

По словам омбудсмена, процедура состоялась 17 июля в посольстве Катара в Москве. Она поблагодарила иностранное государство за содействие в воссоединении семей, а также Международный Комитет Красного Креста, представителей профильных ведомств и правоохранительные органы.

Посол Катара Ахмед бен Насер Аль Тани отметил, что Доха всегда придаёт особое значение гуманитарной сфере и будет продолжать данную работу. Руководитель аппарата уполномоченного Алексей Газарян подчеркнул, что содействие государства в этой операции неоценимо. На данный момент с начала СВО с родственниками в России воссоединились 25 детей из 17 семей. На Украине и третьих странах — 112 детей из 88 семей.