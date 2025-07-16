В России с родными воссоединился 13-летний мальчик, застрявший после СВО на Украине

В Россию с Украины вернулся 13-летний мальчик, чтобы воссоединиться со своей семьёй, переговорному процессу с Киевом помогали представители Катара. О счастливом возвращении подростка рассказала в телеграм-канале уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова.

Мальчик смог вернуться в РФ с Украины при содействии Катара. Фото © Telegram / Мария Львова-Белова

«Снова радостное возвращение домой — при нашем содействии и при посреднической миссии государства Катар с близкими в России воссоединился 13-летний Богдан. На Украину мальчик с бабушкой уехал в 2016 году в связи с семейными обстоятельствами», — поделилась она.

Последние годы Богдан сам просился обратно в Россию, родственники тоже хотели скорейшего воссоединения семьи. Львова-Белова подчеркнула, что данная ситуация далеко не первая, и подобными вопросами омбудсмен занимается давно по поручению президента РФ Владимира Путина. По её словам, с родственниками в России уже воссоединились 25 детей из 17 семей и 101 ребёнок из 81 семьи — с родственниками на Украине и в третьих странах.