«В искренность не верю»: Опека оценит действия бросившей дочь в Турции россиянки
Омбудсмен Мишонова не верит в искренность бросившей дочь в Турции россиянки
Екатерина Бурнашкина. Обложка © DHA
Уполномоченный по правам детей в Московской области Ксения Мишонова не верит в искренность россиянки, бросившей дочь в Турции, а после освобождения из тюрьмы решившей её вернуть. По словам омбудсмена, органы опеки дадут оценку действиям Екатерины Бурнашкиной, к которой накопилось много вопросов.
«Несмотря на то, что суд в Анталье оправдал нашу гражданку, для нас она женщина, которая бросила умирать в унитазе свою новорождённую дочь. И нам надо дать свою правовую оценку случившемуся. В искренность намерений биологической матери я не верю», — подчеркнула собеседница RT.
Она также отметила, что сегодня девочка находится в приёмной семье с большим опытом воспитания. Там малышка обрела настоящих родителей, которые уже привязались к ней. Тем не менее они готовы к любому развитию событий. По данным издания, возможный отец девочки не объявлялся и на связь не выходил.
Напомним, в октябре 2024 года Екатерина Бурнашкина родила ребёнка в туалете аэропорта Антальи и бросила его. Малышку обнаружила в унитазе уборщица. Позже новорождённую вернули в Россию, она обрела приёмных родителей. Однако после освобождения из турецкой тюрьмы биологическая мать решила вернуть ребёнка. Юрист считает, что Бурнашкиной будет очень трудно вернуть дочь.