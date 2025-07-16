«В искренность не верю»: Опека оценит действия бросившей дочь в Турции россиянки

Уполномоченный по правам детей в Московской области Ксения Мишонова не верит в искренность россиянки, бросившей дочь в Турции, а после освобождения из тюрьмы решившей её вернуть. По словам омбудсмена, органы опеки дадут оценку действиям Екатерины Бурнашкиной, к которой накопилось много вопросов.

«Несмотря на то, что суд в Анталье оправдал нашу гражданку, для нас она женщина, которая бросила умирать в унитазе свою новорождённую дочь. И нам надо дать свою правовую оценку случившемуся. В искренность намерений биологической матери я не верю», — подчеркнула собеседница RT.