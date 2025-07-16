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16 июля, 07:40

«В искренность не верю»: Опека оценит действия бросившей дочь в Турции россиянки

Омбудсмен Мишонова не верит в искренность бросившей дочь в Турции россиянки

Екатерина Бурнашкина. Обложка © DHA

Екатерина Бурнашкина. Обложка © DHA

Уполномоченный по правам детей в Московской области Ксения Мишонова не верит в искренность россиянки, бросившей дочь в Турции, а после освобождения из тюрьмы решившей её вернуть. По словам омбудсмена, органы опеки дадут оценку действиям Екатерины Бурнашкиной, к которой накопилось много вопросов.

«Несмотря на то, что суд в Анталье оправдал нашу гражданку, для нас она женщина, которая бросила умирать в унитазе свою новорождённую дочь. И нам надо дать свою правовую оценку случившемуся. В искренность намерений биологической матери я не верю», — подчеркнула собеседница RT.

Она также отметила, что сегодня девочка находится в приёмной семье с большим опытом воспитания. Там малышка обрела настоящих родителей, которые уже привязались к ней. Тем не менее они готовы к любому развитию событий. По данным издания, возможный отец девочки не объявлялся и на связь не выходил.

«Сижу на успокоительных»: Приёмная мать в панике из-за освобождения бросившей дочь в туалете женщины
«Сижу на успокоительных»: Приёмная мать в панике из-за освобождения бросившей дочь в туалете женщины

Напомним, в октябре 2024 года Екатерина Бурнашкина родила ребёнка в туалете аэропорта Антальи и бросила его. Малышку обнаружила в унитазе уборщица. Позже новорождённую вернули в Россию, она обрела приёмных родителей. Однако после освобождения из турецкой тюрьмы биологическая мать решила вернуть ребёнка. Юрист считает, что Бурнашкиной будет очень трудно вернуть дочь.

Борис Эльфанд
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