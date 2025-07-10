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Регион
10 июля, 12:18

Катар помог маме-россиянке вернуть с Украины двух дочек

Омбудсмен Львова-Белова: Россия при содействии Катара вернула 2 детей с Украины

Обложка © Telegram/Мария Львова-Белова

Обложка © Telegram/Мария Львова-Белова

Россия снова вернула двоих детей, которые находились на территории Украины. Это стало возможным благодаря помощи Катара, сообщила уполномоченная при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка Мария Львова-Белова.

Она рассказала, что по поручению Владимира Путина продолжается работа по возвращению детей к их родным. Всего с помощью аппарата уполномоченного по правам ребёнка удалось вернуть домой 24 ребёнка из 16 семей в России и 101 ребёнка из 81 семьи на Украине и в других странах.

«По поручению президента России Владимира Путина продолжаем нашу работу по воссоединению детей с близкими в России, на Украине и в других странах. В этот раз с Украины в Россию к маме при нашем содействии приехали две дочери», — сказала журналистам детский омбудсмен.

Десятки детей вернулись к семьям в РФ и на Украине благодаря посредничеству Катара
Десятки детей вернулись к семьям в РФ и на Украине благодаря посредничеству Катара

Ранее пять детей 11–17 лет вернутся к родным на Украину. Одна девочка, жившая с дедушкой в России из-за ограничений прав матери, отправится к бабушке. Вторая, бывшая с бабушкой в России, воссоединится с отцом. Мальчик из российского учреждения вернется к маме, а другие дети переедут к близким родственникам.

Анастасия Никонорова
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