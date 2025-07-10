Катар помог маме-россиянке вернуть с Украины двух дочек

Россия снова вернула двоих детей, которые находились на территории Украины. Это стало возможным благодаря помощи Катара, сообщила уполномоченная при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка Мария Львова-Белова.

Она рассказала, что по поручению Владимира Путина продолжается работа по возвращению детей к их родным. Всего с помощью аппарата уполномоченного по правам ребёнка удалось вернуть домой 24 ребёнка из 16 семей в России и 101 ребёнка из 81 семьи на Украине и в других странах.

«По поручению президента России Владимира Путина продолжаем нашу работу по воссоединению детей с близкими в России, на Украине и в других странах. В этот раз с Украины в Россию к маме при нашем содействии приехали две дочери», — сказала журналистам детский омбудсмен.