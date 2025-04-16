Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 апреля, 11:33

Десятки детей вернулись к семьям в РФ и на Украине благодаря посредничеству Катара

RT: Государство Катар помогло вернуть десятки детей семьям в России и на Украине

Семья. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Семья. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Десятки детей вернулись к семьям в России и на Украине благодаря посредничеству Катара. Об этом заявил пресс-секретарь МИД страны доктор Маджид Аль-Ансари.

«Это действительно важно в условиях войн и кризисов, когда первыми страдают именно дети, лишающиеся образования и оказывающиеся вдали от своих семей», — отметил дипломат в беседе с RT.

Аль-Ансари добавил, что Катар с оптимизмом настроен относительно возможности достижения решения по конфликту на Украине. По его словам, государство поддерживает все усилия и готово взять на себя любую роль в достижении мира.

«Мы несколько дней назад объявили о нашем приветствии переговоров, которые прошли по этому вопросу в Эр-Рияде и Джидде. Мы выпустили специальные заявления по этому поводу, и контакты нашего руководства в Дохе с его коллегами в этих странах всегда способствовали достижению этой цели», — резюмировал представитель МИД Катара.

Пятеро украинских детей вернулись в свои семьи благодаря России
Пятеро украинских детей вернулись в свои семьи благодаря России

А ранее Life.ru писал, что Эмир Катара проведёт переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным ради обсуждения двух важных тем. Одна из них касается урегулирования конфликта на Украине.

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • катар
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar