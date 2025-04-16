Эмир Катара прилетит на переговоры с Путиным ради обсуждения двух важных тем

Эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Танив приедет в Москву на встречу с президентом России Владимиром Путиным. Главы государств обсудят конфликт на Украине и региональные дела, включая ситуации на Ближнем Востоке. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Безусловно, обмен мнениями между Путиным и господином эмиром Катара по украинским делам будет обязательно, будет обмен мнениями и по региональным делам, так как регион изобилует конфликтным потенциалом, и Катар играет очень большую и важную роль в попытках урегулирования многих ситуаций», — сообщил Песков.