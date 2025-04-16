Эмир Катара прилетит на переговоры с Путиным ради обсуждения двух важных тем
Путин обсудит с эмиром Катара в Москве украинский конфликт и региональные дела
Эмир Государства Катар Тамим Бен Хамад Аль Тани. Обложка © kremlin.ru
Эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Танив приедет в Москву на встречу с президентом России Владимиром Путиным. Главы государств обсудят конфликт на Украине и региональные дела, включая ситуации на Ближнем Востоке. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Безусловно, обмен мнениями между Путиным и господином эмиром Катара по украинским делам будет обязательно, будет обмен мнениями и по региональным делам, так как регион изобилует конфликтным потенциалом, и Катар играет очень большую и важную роль в попытках урегулирования многих ситуаций», — сообщил Песков.
Прошлая личная встреча Путина и Аль Тани состоялась в 2024 году в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане. А в марте 2025 года лидеры обсудили по телефону актуальные вопросы дальнейшего развития российско-катарского сотрудничества. Путин поздравил руководство и народ Катара со священным у мусульман месяцем Рамадан.