Путин переговорил по телефону с эмиром Катара

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с эмиром Катара Тамимом ибн Хамадом Аль Тани. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

»Рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего развития российско-катарского сотрудничества, в частности, с учётом итогов проходившего на днях в Дохе заседания двусторонней Межправительственной комиссии», — проинформировали там.

Стороны условились совместно действовать для наращивания инвестиционных связей и расширения взаимовыгодной кооперации в промышленности, энергетике, транспорте, логистике, культуре и спорте.

Также Путин и Аль Тани обсудили ситуацию в Сирии. Главы государств обменялись мнениями и отметили важность обеспечения единства, суверенитета и территориальной целостности республики. Москва и Доха договорились и впредь сотрудничать с целью стабилизации социально-экономической обстановки в стране и оказывать ей гуманитарную помощь.

Кроме того, лидеры РФ и Катара выразили обеспокоенность происходящим в секторе Газа. Отмечается, что Россия и Катар готовы содействовать деэскалации конфликта.

Путин поздравил руководство и народ Катара со священным в исламе месяцем Рамадан.