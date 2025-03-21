Путин переговорил по телефону с эмиром Катара
Путин обсудил с эмиром Катара развитие сотрудничества стран, Сирию и Газу
Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с эмиром Катара Тамимом ибн Хамадом Аль Тани. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
»Рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего развития российско-катарского сотрудничества, в частности, с учётом итогов проходившего на днях в Дохе заседания двусторонней Межправительственной комиссии», — проинформировали там.
Стороны условились совместно действовать для наращивания инвестиционных связей и расширения взаимовыгодной кооперации в промышленности, энергетике, транспорте, логистике, культуре и спорте.
Также Путин и Аль Тани обсудили ситуацию в Сирии. Главы государств обменялись мнениями и отметили важность обеспечения единства, суверенитета и территориальной целостности республики. Москва и Доха договорились и впредь сотрудничать с целью стабилизации социально-экономической обстановки в стране и оказывать ей гуманитарную помощь.
Кроме того, лидеры РФ и Катара выразили обеспокоенность происходящим в секторе Газа. Отмечается, что Россия и Катар готовы содействовать деэскалации конфликта.
Путин поздравил руководство и народ Катара со священным в исламе месяцем Рамадан.
В прошлом году состоялась личная встреча Путина и Аль Тани. Беседа прошла в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане.
ТАСС / Вячеслав Прокофьев