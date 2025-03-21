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Регион
21 марта, 14:41

Путин переговорил по телефону с эмиром Катара

Путин обсудил с эмиром Катара развитие сотрудничества стран, Сирию и Газу

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с эмиром Катара Тамимом ибн Хамадом Аль Тани. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

»Рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего развития российско-катарского сотрудничества, в частности, с учётом итогов проходившего на днях в Дохе заседания двусторонней Межправительственной комиссии», — проинформировали там.

Стороны условились совместно действовать для наращивания инвестиционных связей и расширения взаимовыгодной кооперации в промышленности, энергетике, транспорте, логистике, культуре и спорте.

Также Путин и Аль Тани обсудили ситуацию в Сирии. Главы государств обменялись мнениями и отметили важность обеспечения единства, суверенитета и территориальной целостности республики. Москва и Доха договорились и впредь сотрудничать с целью стабилизации социально-экономической обстановки в стране и оказывать ей гуманитарную помощь.

Кроме того, лидеры РФ и Катара выразили обеспокоенность происходящим в секторе Газа. Отмечается, что Россия и Катар готовы содействовать деэскалации конфликта.

Путин поздравил руководство и народ Катара со священным в исламе месяцем Рамадан.

Замглавы МИД РФ провёл переговоры с ХАМАС в Дохе
Замглавы МИД РФ провёл переговоры с ХАМАС в Дохе

В прошлом году состоялась личная встреча Путина и Аль Тани. Беседа прошла в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане.

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ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Никита Никонов
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