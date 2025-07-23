Life.ru публикует полное заявление Мединского по итогам третьего раунда переговоров в Стамбуле

Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавлявший делегацию РФ на встрече с представителями Киева, рассказал об итогах третьего раунда переговоров, прошедшего сегодня в Стамбуле. Life.ru публикует полное видео его выступления и приводит основные заявления.

Мединский рассказал о третьем раунде переговоров с Украиной. Видео © Life.ru

По словам Мединского, Россия предложила Украине сформировать три рабочие группы для продолжения работы в онлайн-формате. Украинская сторона взяла время на рассмотрение данного предложения. Обсуждались также позиции, изложенные в меморандумах, при этом констатирована существенная разница в подходах сторон. Для организации встречи лидеров России и Украины необходимо тщательно проработать условия соглашения и определить предмет обсуждения, чтобы эта встреча «поставила точку», отметил Мединский.

Российская сторона предложила Украине провести обмен военнопленными в количестве не менее 1200 человек с каждой стороны, а также рассмотреть возможность введения краткосрочных перемирий на 24-48 часов для эвакуации раненых и тел погибших бойцов. Россия готова передать Киеву еще 3 тысячи тел погибших украинских военнослужащих при содействии «Красного креста», как только украинская сторона будет готова принять их.

Россия обратила внимание на проблему удерживаемых на Украине мирных жителей Курской области, число которых составляет около 30 человек, и призвала Киев прояснить их статус. Москва выразила готовность обменять этих жителей на пленных военных и другие категории лиц, отметил Мединский.