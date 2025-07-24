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24 июля, 08:35

«Конструктивно, конкретно»: В Кремле оценили предложения делегации РФ на переговорах в Стамбуле

Песков назвал предложения РФ на переговорах в Стамбуле конструктивными

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Российская сторона выдвинула конкретные и конструктивные предложения по урегулированию украинского конфликта в ходе третьего раунда переговоров с представителями Киева. Такое мнение высказал на встрече с журналистами официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Повестка дня конструктивная, конкретная и нацеленная именно на предметную работу, которая может привести к достижению конкретных результатов», — отметил пресс-секретарь российского лидера.

Умеров после переговоров заявил о требовании Киева прекратить огонь без условий
Умеров после переговоров заявил о требовании Киева прекратить огонь без условий

Напомним, что накануне — 23 июля — в Стамбуле состоялся третий раунд переговоров России и Украины. До начала обсуждений в полном составе Мединский и Умеров, возглавляющие делегации, провели двустороннюю беседу. После этого Владимир Мединский прокомментировал результаты переговоров. Полное видео его выступления было предоставлено Life.ru.

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Ольга Сливченко
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