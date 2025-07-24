Умеров после переговоров заявил о требовании Киева прекратить огонь без условий

Глава украинской делегации на переговорах в Стамбуле Рустем Умеров заявил, что Киев по-прежнему настаивает на немедленном и безусловном прекращении огня. Его заявление прозвучало после завершения третьего раунда переговоров с российской стороной. Ранее Москва выражала мнение, что подобные призывы могут использоваться украинской стороной для перевооружения.

«Украина продолжает настаивать на полном и безусловном прекращении огня как необходимой основе для эффективной дипломатии. Мы готовы к прекращению огня сейчас и к началу переговоров о… мире…», — сказал журналистам секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.