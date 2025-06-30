В Киеве прекрасно знают, что должно быть сделано для прекращения огня в зоне СВО. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, напомнив условия, которые ещё год назад озвучил Владимир Путин.

«В Киеве прекрасно знают, что должно быть сделано для того, чтобы боевые действия в рамках специальной военной операции прекратились. Все эти условия были озвучены президентом год назад на выступлении перед руководящим составом министерства иностранных дел», — сказал спикер Кремля.