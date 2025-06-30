Песков: Киев прекрасно знает, что должно быть сделано для прекращения огня
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В Киеве прекрасно знают, что должно быть сделано для прекращения огня в зоне СВО. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, напомнив условия, которые ещё год назад озвучил Владимир Путин.
«В Киеве прекрасно знают, что должно быть сделано для того, чтобы боевые действия в рамках специальной военной операции прекратились. Все эти условия были озвучены президентом год назад на выступлении перед руководящим составом министерства иностранных дел», — сказал спикер Кремля.
Ранее Песков заявлял, что Россия не намерена отказываться от своего текущего военного превосходства ради временного перемирия. ВС РФ будут продолжать развивать успехи и продвигаться на фронте. Как ранее сообщил президент России Владимир Путин, российские войска сохраняют за собой преимущество на всех направлениях.