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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
30 июня, 09:58

Песков: Киев прекрасно знает, что должно быть сделано для прекращения огня

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Киеве прекрасно знают, что должно быть сделано для прекращения огня в зоне СВО. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, напомнив условия, которые ещё год назад озвучил Владимир Путин.

«В Киеве прекрасно знают, что должно быть сделано для того, чтобы боевые действия в рамках специальной военной операции прекратились. Все эти условия были озвучены президентом год назад на выступлении перед руководящим составом министерства иностранных дел», — сказал спикер Кремля.

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Ранее Песков заявлял, что Россия не намерена отказываться от своего текущего военного превосходства ради временного перемирия. ВС РФ будут продолжать развивать успехи и продвигаться на фронте. Как ранее сообщил президент России Владимир Путин, российские войска сохраняют за собой преимущество на всех направлениях.

Александра Вишнякова
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