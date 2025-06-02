Слуцкий рассказал, как определить готовность Украины к миру, и Киев уже провалил этот тест

Согласие Украины на временное прекращение огня в определённых зонах линии фронта станет свидетельством её готовности к мирным переговорам. Об этом заявил Леонид Слуцкий, глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР, в интервью ТАСС.

«Россия предложила краткосрочные периоды прекращения огня на отдельных участках фронта из гуманных соображений вывоза тел погибших. Насколько украинская сторона пойдёт на это и будет честно соблюдать «режим тишины», покажет, в том числе готовность Киева к выработке дальнейших условий мирного завершения конфликта», — отметил Слуцкий.

Он добавил, что главной целью России остается «устранение коренных причин украинского кризиса и обеспечение безопасности российских границ».

«Делегация России передала проект меморандума по устойчивому урегулированию, украинские представители обещали изучить. Переговоры будут продолжены, как ожидается, в скором времени», — указал депутат.

Слуцкий также подчеркнул, что никто не ожидал «быстрых прорывов» в процессе переговоров. По его словам, продвижение идёт поступательно, шаг за шагом, и это главное,