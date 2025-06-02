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2 июня, 18:51

Слуцкий рассказал, как определить готовность Украины к миру, и Киев уже провалил этот тест

Слуцкий: Прекращение огня от Украины укажет на готовность к миру

Обложка © ТАСС / Владимир Смирнов

Обложка © ТАСС / Владимир Смирнов

Согласие Украины на временное прекращение огня в определённых зонах линии фронта станет свидетельством её готовности к мирным переговорам. Об этом заявил Леонид Слуцкий, глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР, в интервью ТАСС.

«Россия предложила краткосрочные периоды прекращения огня на отдельных участках фронта из гуманных соображений вывоза тел погибших. Насколько украинская сторона пойдёт на это и будет честно соблюдать «режим тишины», покажет, в том числе готовность Киева к выработке дальнейших условий мирного завершения конфликта», — отметил Слуцкий.

Он добавил, что главной целью России остается «устранение коренных причин украинского кризиса и обеспечение безопасности российских границ».

«Делегация России передала проект меморандума по устойчивому урегулированию, украинские представители обещали изучить. Переговоры будут продолжены, как ожидается, в скором времени», — указал депутат.

Слуцкий также подчеркнул, что никто не ожидал «быстрых прорывов» в процессе переговоров. По его словам, продвижение идёт поступательно, шаг за шагом, и это главное,

Напомним, Владимир Зеленский уже отверг предложение России о временном прекращении огня на ряде участков фронта. Причём сделал это экс-комик в привычной, хамской манере.

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Напомним, что сегодня завершился второй раунд переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле, который длился чуть более часа. Делегации достигли соглашений по обмену ранеными и молодыми военнопленными по принципу «всех на всех». Владимир Мединский, руководитель российской делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле и помощник президента России заявил, что меморандум, выдвинутый Россией, имеет потенциал стать фундаментом для достижения стабильного мира или, по крайней мере, для прекращения боевых действий.

Анастасия Никонорова
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