Новости СВО. Затышок освобождён, ВСУ бегут из Красноармейска, уничтожена рота «Айдара», Россия ставит ультиматум Киеву, 2 августа Армия России перерезает пути к Красноармейску и приближается к Северску, отряд «Айдара»* уничтожен под Бессаловкой, Владимир Путин напомнил Украине, что нужно для заключения мира, — дайджест Life.ru. 1 августа, 21:07 Армия России приближается к окружению Красноармейска. Обложка © РИА «Новости» / Сергей Бобылев

Наступление ВС РФ на Покровском направлении: освобождено село Затышок, ВСУ теряют Красноармейск

По предварительной информации, на Покровском направлении освобождено село Затышок. Одновременно с этим ВС РФ продвинулись к Белицкому. Этот участок фронта больше всего вызывают тревогу у противника и их союзников. The Daily Telegraph сообщает, что украинские боевики уже смирились с потерей Красноармейска (Покровска), в том числе и потому, что Российская армия приблизилась к Родинскому.

— Несмотря на свои небольшие размеры, Родинское находится на важнейшем перекрёстке, и контроль над ним даёт России прямой доступ к дорожной сети, питающей последние линии обороны Красноармейска, — пишут британские журналисты.

Таким образом у группировки ВСУ, пока ещё находящейся в Красноармейске, есть только один путь снабжения. Продолжается наступление и на севере ДНР. Российские войска приблизились к Северску.

— На текущий момент штурм Северска не начался. Но с учётом продвижений на соседних направлениях и складывающейся конфигурации ЛБС, с осторожным оптимизмом можно ожидать и дальнейших успехов, — пишет канал «Рыбарь».

Карта СВО на 2 августа 2025 года. Российские войска заняли новые позиции на подступах к Северску. Фото © Telegram / divgen

Авторы ресурса считают, что Киев перебросит на этот участок дополнительные силы, чтобы отсрочить взятие Серебрянки, которая расположена на выгодном рубеже.

Курская область: ВСУ терпят потери — уничтожена рота «Айдара»*

У границы Российской Федерации в Курской области киевские подразделения продолжают накопление сил, но они вовремя выявляются и уничтожаются. Несколько групп ВСУ были выявлены у Искрисковщины. Российские дроноводы ликвидировали противника. Родственники погибших украинцев публикуют фотографии погибших в Сети. Оказалось, что 1-я штурмовая рота 24-го отдельного батальона «Айдар»* в полном составе была уничтожена у Бессаловки.

Разрушение пункта управления БПЛА дальнего действия ВСУ с применением дрона «Герань-2» и барражирующего боеприпаса «Ланцет» в районе населённого пункта Жадово Сумской области. Видео © Telegram / mod_russia

Пентагон поставит Украине ракеты AIM-120 AMRAAM

Украина получит ракеты AIM-120 AMRAAM, используемые для противовоздушной обороны. Их можно запускать как с наземных установок, так и с самолётов. Ими можно оснащать истребители F-16.

Вместе с Украиной эти же ракеты будут изготовлены и отправлены в Данию, Бельгию, Японию, Нидерланды, Канаду, Финляндию, Германию, Венгрию, Испанию, Польшу, Швецию, Тайвань, Литву, Великобританию, Австралию, Швейцарию, Израиль и Кувейт, сообщили в Пентагоне. Возможно, что кто-то из перечисленных государств решит отдать их Киеву, но ракет ещё нужно дождаться. Общая стоимость контракта — 3,5 миллиарда долларов.

Путин поставил Украине условия: вывод войск и признание новых регионов России

Президент России Владимир Путин назвал условия заключения мирного соглашения с Украиной. Прежде всего это должен быть долгосрочный мир. Он отметил, что Россия ещё в 2024 году объяснила, что нужно для остановки огня. Тогда требования были по выводу ВСУ из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также их официальное признание составной частью России.

— Это же не условия, а цели, я сформулировал цели России. До того момента нам говорили, что непонятно, чего Россия хочет, вот мы их сформулировали в июне прошлого года на встрече с руководством министерства иностранных дел РФ, — пояснил глава государства.

Также российский лидер подчеркнул, что наши войска не забирают чужое на Донбассе, а отвоёвывают своё.

* Террористическая организация, запрещённая в России

Авторы Даниил Черных