ВСУ готовятся сдать Покровск
The Daily Telegraph: Потеря Украиной Покровска является лишь вопросом времени
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Украинские военные утратили надежду удержать Покровск и готовятся к его сдаче. Когда именно это произойдёт — главный вопрос, но известно, что ситуация особенно обострилась после продвижения ВС РФ в районе населённого пункта Родинское. Это привело к перекрытию важного маршрута снабжения, сообщает The Daily Telegraph.
В настоящее время единственный путь в Покровск пролегает по дороге с запада. Потеря города для ВСУ станет серьёзным ударом, поскольку линия фронта от Павлограда будет проходить по открытой местности, что значительно усложнит оборону.
Стоит напомнить, что 31 июля российские войска освободили город Часов Яр в Донецкой Народной Республике, за что министр обороны РФ Андрей Белоусов выразил благодарность десантникам. Владимир Зеленский, в свою очередь, не признал факт потери города. Президент Владимир Путин, комментируя успехи российской армии, подчеркнул, что Часов Яр был не захвачен, а возвращён под контроль российских войск.