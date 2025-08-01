Украинские военные утратили надежду удержать Покровск и готовятся к его сдаче. Когда именно это произойдёт — главный вопрос, но известно, что ситуация особенно обострилась после продвижения ВС РФ в районе населённого пункта Родинское. Это привело к перекрытию важного маршрута снабжения, сообщает The Daily Telegraph.