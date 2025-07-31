Армия России освободила Часов Яр
Минобороны РФ: Российские силы освободили Часов Яр в ДНР
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Российское оборонное ведомство сообщило о вытеснении ВСУ из Часова Яра в ДНР. Населённый пункт был освобождён бойцами Южной группы войск на Краматорско-Дружковском направлении.
Часов Яр в Донецкой Народной Республике — стратегически важный город, расположенный на возвышенности в 10 км от Артёмовска (Бахмута). Для российских войск его освобождение открывает путь к Константиновке, Дружковке и Краматорско-Славянской агломерации, усиливая позиции для наступления и обеспечивая огневой контроль над регионом. Для украинских войск город был ключевым логистическим узлом, связывающим Донецкую и Днепропетровскую области, и важной оборонительной позицией. Его утрата осложняет снабжение ВСУ и ослабляет их оборону на Донбассе.
Ранее Life.ru сообщал, что российские воины взяли под контроль новые «ворота» в Днепропетровскую область, изгнав оттуда силы ВСУ. Речь про населённый пункт Зелёный Гай в ДНР, который служил мощным опорным пунктом украинских войск, обеспечивая прикрытие подступов к административной границе с Днепропетровщиной на данном участке фронта.