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Регион
31 июля, 05:06
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Армия России освободила Часов Яр

Минобороны РФ: Российские силы освободили Часов Яр в ДНР

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alex Vog

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alex Vog

Российское оборонное ведомство сообщило о вытеснении ВСУ из Часова Яра в ДНР. Населённый пункт был освобождён бойцами Южной группы войск на Краматорско-Дружковском направлении.

Часов Яр в Донецкой Народной Республике — стратегически важный город, расположенный на возвышенности в 10 км от Артёмовска (Бахмута). Для российских войск его освобождение открывает путь к Константиновке, Дружковке и Краматорско-Славянской агломерации, усиливая позиции для наступления и обеспечивая огневой контроль над регионом. Для украинских войск город был ключевым логистическим узлом, связывающим Донецкую и Днепропетровскую области, и важной оборонительной позицией. Его утрата осложняет снабжение ВСУ и ослабляет их оборону на Донбассе.

Армия России освободила за сутки сразу два населённых пункта в ДНР
Армия России освободила за сутки сразу два населённых пункта в ДНР

Ранее Life.ru сообщал, что российские воины взяли под контроль новые «ворота» в Днепропетровскую область, изгнав оттуда силы ВСУ. Речь про населённый пункт Зелёный Гай в ДНР, который служил мощным опорным пунктом украинских войск, обеспечивая прикрытие подступов к административной границе с Днепропетровщиной на данном участке фронта.

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Оксана Попова
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