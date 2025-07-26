Российские воины захватили новые «ворота» в Днепропетровскую область, ВСУшники изгнаны

Освобождённый группировкой «Восток» населённый пункт Зелёный Гай в ДНР служил мощным опорным пунктом украинских формирований, обеспечивая прикрытие подступов к административной границе с Днепропетровской областью на данном направлении фронта. О важности взятия этого села сообщило Минобороны РФ.

«Зелёный Гай был превращён в крупный опорный пункт украинских формирований на данном участке фронта и прикрывал подступы к административной границе с Днепропетровской областью», — говорится в докладе МО РФ.

В результате ожесточённого боя украинские формирования понесли значительные потери и были вынуждены отступить со своих позиций. После зачистки территории населённого пункта от остатков противника военнослужащие установили российские флаги. Инженерно-сапёрные группы немедленно приступили к разминированию Зелёного Гая и прилегающих участков.