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26 июля, 11:43

Российские воины захватили новые «ворота» в Днепропетровскую область, ВСУшники изгнаны

Минобороны РФ: Освобождённый в ДНР Зелёный Гай был крупным опорником для ВСУ

Обложка © Telegram/Минобороны России

Обложка © Telegram/Минобороны России

Освобождённый группировкой «Восток» населённый пункт Зелёный Гай в ДНР служил мощным опорным пунктом украинских формирований, обеспечивая прикрытие подступов к административной границе с Днепропетровской областью на данном направлении фронта. О важности взятия этого села сообщило Минобороны РФ.

«Зелёный Гай был превращён в крупный опорный пункт украинских формирований на данном участке фронта и прикрывал подступы к административной границе с Днепропетровской областью», — говорится в докладе МО РФ.

В результате ожесточённого боя украинские формирования понесли значительные потери и были вынуждены отступить со своих позиций. После зачистки территории населённого пункта от остатков противника военнослужащие установили российские флаги. Инженерно-сапёрные группы немедленно приступили к разминированию Зелёного Гая и прилегающих участков.

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Ранее Минобороны сообщали о взятии под контроль двух населённых пунктов. Военнослужащие группировки «Восток» в ходе успешных наступательных операций освободили село Зелёный Гай на территории Донецкой Народной Республики и населённый пункт Малиевка в Днепропетровской области.

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Анастасия Никонорова
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