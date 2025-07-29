Армия России освободила за сутки сразу два населённых пункта в ДНР

Российские военные в зоне специальной военной операции (СВО) за последние сутки освободили ещё два населённых пункта. Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ 29 июля, это Новоукраинка и Темировка в Донецкой Народной Республике (ДНР).