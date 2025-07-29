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Регион
29 июля, 09:56

Армия России освободила за сутки сразу два населённых пункта в ДНР

Минобороны: ВС РФ освободили населённые пункты Темировка и Новоукраинка в ДНР

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Российские военные в зоне специальной военной операции (СВО) за последние сутки освободили ещё два населённых пункта. Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ 29 июля, это Новоукраинка и Темировка в Донецкой Народной Республике (ДНР).

«Подразделения группировки войск «Центр» активными действиями освободили населённый пункт Новоукраинка Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.

Взять под контроль населённый пункт Темировка позволило продвижение в глубину обороны противника группировки войск «Восток».

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Ранее Life.ru сообщал, что российские воины взяли под контроль новые «ворота» в Днепропетровскую область, изгнав оттуда силы ВСУ. Речь про населённый пункт Зелёный Гай в ДНР, который служил мощным опорным пунктом украинских войск, обеспечивая прикрытие подступов к административной границе с Днепропетровщиной на данном участке фронта.

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Никита Никонов
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