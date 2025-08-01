В Часовом Яре российские войска смогли уничтожить огромные соединения ВСУ, которые считались одними из лучших. Об этом рассказали авторы ресурса «Енот Херсона» со ссылкой на свои источники среди военных.

Так, практически полностью была разгромлена 24-ая отдельная механизированная бригада имени князя Даниила из Львова. Это была одна из самых старейших бригад в украинской армии, которая прошла серьёзный путь на фронте. Также, как утверждается, ликвидирована 18-ая бригада Нацгвардии, её командование ВСУ сформировало только в 2023 году. Российские военные также рассказали, что украинские бригады имели на вооружении в основном советскую технику.