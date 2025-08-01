Российская армия уничтожила старейшую бригаду ВСУ во время боёв за Часов Яр
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В Часовом Яре российские войска смогли уничтожить огромные соединения ВСУ, которые считались одними из лучших. Об этом рассказали авторы ресурса «Енот Херсона» со ссылкой на свои источники среди военных.
Так, практически полностью была разгромлена 24-ая отдельная механизированная бригада имени князя Даниила из Львова. Это была одна из самых старейших бригад в украинской армии, которая прошла серьёзный путь на фронте. Также, как утверждается, ликвидирована 18-ая бригада Нацгвардии, её командование ВСУ сформировало только в 2023 году. Российские военные также рассказали, что украинские бригады имели на вооружении в основном советскую технику.
Напомним, 31 июля российские войска освободили Часов Яр в ДНР. Министр обороны РФ Андрей Белоусов уже выразил благодарность десантникам. Между тем Владимир Зеленский не стал признавать сам факт потери Часова Яра. Президент РФ Владимир Путин, говоря об успехах Армии России, подчеркнул, что Часов Яр наши войска не захватили, а вернули.