«Упорные бои»: ВСУ предрекли крах на Донецком направлении после потери Часова Яра
Эксперт Шаландин: Взятие Часова Яра важно для уничтожения рубежей обороны ВСУ
Обложка © Шедеврум / Life.ru
Взятие Часова Яра открыло Армии России путь на Константиновку, Краматорск и Славянск. В дальнейшем ВС РФ смогут уничтожить основные рубежи обороны ВСУ на Донецком направлении, заявил офицер запаса, ветеран боевых действий Олег Шаландин. По его словам, освобождённый город представлял из себя «мощнейший укрепрайон» врага.
«Действительно, там упорные бои шли, больше года мы их брали, мы их брали аккуратно, так или иначе, это был сложный район, очень сложный, тем не менее мы это сделали», — подчеркнул военный эксперт.
Он также отметил в беседе с «Царьградом», что после потеря Часова Яра ВСУ не смогут эффективно сопротивляться, что сломает их оборону на Донецком направлении. Кроме того, собеседник издания обратил внимание, что параллельно Армия России нанесла удары по военной инфраструктуре Украины в Киевской области.
«И задачей, судя по всему, этот удар имел поражение объектов транспортной инфраструктуры, был уничтожен робототехнический склад, был нанесён удар по 169-му учебному центру стратегического резерва ВСУ и были поражены районы, пункты временной дислокации ВСУ именно на Донецком направлении и туда, ближе в сторону Киева», — заключил эксперт.
Напомним, 31 июля Армия России освободила Часов Яр в ДНР. Министр обороны РФ Андрей Белоусов отметил мужество и отвагу десантников, участвовавших в операции. Сегодня ВС РФ стоят в километре от Константиновки. Тем не менее Владимир Зеленский заявил, что Киев не признаёт факт потери Часова Яра. Однако его уже ткнули носом во враньё про «успехи» ВСУ. Военный эксперт объяснил значимость взятия города под контроль ВС РФ.