«Упорные бои»: ВСУ предрекли крах на Донецком направлении после потери Часова Яра

Взятие Часова Яра открыло Армии России путь на Константиновку, Краматорск и Славянск. В дальнейшем ВС РФ смогут уничтожить основные рубежи обороны ВСУ на Донецком направлении, заявил офицер запаса, ветеран боевых действий Олег Шаландин. По его словам, освобождённый город представлял из себя «мощнейший укрепрайон» врага.

«Действительно, там упорные бои шли, больше года мы их брали, мы их брали аккуратно, так или иначе, это был сложный район, очень сложный, тем не менее мы это сделали», — подчеркнул военный эксперт.

Он также отметил в беседе с «Царьградом», что после потеря Часова Яра ВСУ не смогут эффективно сопротивляться, что сломает их оборону на Донецком направлении. Кроме того, собеседник издания обратил внимание, что параллельно Армия России нанесла удары по военной инфраструктуре Украины в Киевской области.